РИАМО - 27 дек. В рамках программы «Памяти Московского народного ополчения» в столице будут установлены четыре памятника дивизиям народного ополчения, сообщил в среду журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«В прошлом году мы установили четыре накладных камня в местах, где должны появиться памятники, теперь мы уверены, что памятники появятся в 2018-2019 годах», - сказал Шапошников.

Он отметил, что один из памятников появится на севере Москвы в районе Сокол, на пересечении Второй Песчаной и Новой Песчаной улиц.

«Памятник будет установлен именно в этом месте неслучайно, это одно из наших достижений, по нашей инициативе было принято решение о наименовании сквера, который находится на пересечении этих улиц, он будет носить наименование «Дивизии Московского народного ополчения», там будет установлен памятник четырем дивизиям «второй волны» формирования. На всех остальных местах будут установлены памятники каждой дивизии, которая формировалась в границах того района, где будут установлены памятники», - подытожил Шапошников.

Ранее мэр Москвы Серей Собянин подписал распоряжение об установке памятного знака четырем дивизиям «второй волны» Московского народного ополчения в годы Великой Отечественной войны.