РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. Жители подмосковного Подольска смогут проголосовать на интернет-портале «Добродел» за дороги, которые следует отремонтировать в 2018 году, голосование продлится до 1 февраля, сообщается на сайте администрации округа.

«На портале «Добродел» стартовало голосование по ремонту дорог в 2018 году, которое продлится до 1 февраля. В список включено более 2,5 тысячи региональных и муниципальных дорожных объектов», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы проголосовать, необходимо на сайте «Добродел» перейти в раздел «Дороги», выбрать на карте свой муниципалитет и участок на вкладке «Дороги на голосование».