В преддверии Нового года для жителей Подмосковья подготовлено 335 площадок для запуска фейерверков и салютов, в Москве оборудовано порядка 80 специальных точек. Если вы самостоятельно применяете пиротехнику, соблюдайте правила безопасности. Покупать можно только маркированные изделия с инструкцией, а использовать поврежденную или сырую пиротехнику категорически запрещается. Как правильно обращаться с пиротехническими изделиями, как выбирать и запускать фейерверки, смотрите в инфографике Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО).