РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. Коллектив редакции «РИАМО в Подольске» получил благодарность руководства УМВД России по городскому округу Подольск за активное сотрудничество в освещении деятельности управления.

В среду управление МВД России по Подольску подвело итоги работы со СМИ за 2017 год и обсудило план работы на 2018 год. На встрече наградили редакцию «РИАМО в Подольске».

«Благодаря активной совместной работе по освещению работы полиции управление (Подольска – ред.) заняло второе место среди коллег по Московской области. Именно благодаря вам общественность видит работу сотрудников полиции с положительных сторон и делает соответствующие выводы. Мне бы хотелось отметить интернет-портал «РИАМО в Подольске», который является одним из главных городских источников информации, оперативно и объективно рассказывающий о жизни города пользователям интернета», – сказал начальник штаба УМВД России по Подольску, полковник внутренней службы Сергей Овчинников.

По его словам, в 2018 году СМИ предложат среди прочих информационных тем освещение памятных дат: 300-летие российской полиции, 100-летие кадровой службы, 100-летие уголовного розыска, 100-летие штаба и другие.