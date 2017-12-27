РИАМО - 27 дек. Московский областной суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговорил Евгения Скворцова и Сергея Скородумова к 18 и 20 годам заключения в колонии строгого режима соответственно за убийство двух жительниц Раменского района, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Мужчины осуждены за совершение преступлений, предусмотренных пунктами «а», «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц), пунктами «б», «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой), частями 1 и 2 статьи 325 УК РФ (похищение официальных документов, паспорта).

«Суд приговорил Скородумова к 18 годам лишения свободы, Скворцова — к 20 годам лишения свободы. Отбывать назначенное наказание им предстоит в исправительных колониях строгого режима», - говорится в сообщении.

Приговор в законную силу пока не вступил.

«Государственное обвинение в суде поддерживал представитель прокуратуры Московской области», - уточняется в материале.

Установлено, что в августе 2015 года Скворцов и Скородумов совершили разбойное нападение на двух жительниц деревни Верхнее Мячково Раменского района. Их целью была крупная сумма денег. Воспользовавшись знакомством с потерпевшими, соучастники беспрепятственно зашли к ним в дом, после чего забили женщин принесенными с собой камнями.Из жилища они похитили ценное имущество и свыше 2 миллионов рублей, а также документы потерпевших.