РИАМО - 27 дек. В столичном районе Братеево на средства, полученные от платных парковок, благоустроили более 50 придомовых территорий, там заменили асфальт, установили ограждения вдоль проезжей части и дорожные знаки и провели другие работы, сообщается на сайте московского паркинга.

«Работы проведены в районе Братеево Южного административного округа. Так, на улице Алма-Атинской на полученные деньги отремонтировано асфальтобетонное покрытие с установкой бортового камня, проведена отделка тротуара. Таким же образом усовершенствованы дворы улиц Братеевской, Ключевой, Паромной и Борисовских Прудов, Хордового и Проектируемого (№5396) проездов», — говорится в сообщении.

По некоторым адресам также обустроили парковочные карманы, понизили бортовой камень, заменили асфальт на тактильную плитку, установили ограждения вдоль проезжей части и дорожные знаки, создали искусственные неровности во дворах.

Всего в Братееве на средства от платных парковок благоустроили более 50 придомовых территорий.

Как уточняется в сообщении, около 3,7 миллиарда рублей, полученных за счет платных парковок, были выделены префектурам округов Москвы в начале 2017 года.