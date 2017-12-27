РИАМО - 27 дек. Новый 17-этажный жилой дом в подмосковном Щелкове готовят к вводу в эксплуатацию, дом получил заключение о соответствии, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Дом был возведен за счет средств инвестора. Застройщиком выступило ООО «СтройМонтаж».

«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано жилому дому №41, возведенному в микрорайоне Жегалово города Щелково. Инспекторским составом на объекте была проведена итоговая проверка, после устранения всех замечаний оформлено ЗОС. Дом готовится к вводу в эксплуатацию», - сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев.

Площадь пятисекционного 17-этажного дома составляет более 30 тысяч квадратных метров. К заселению готовы 374 квартиры, среди которых 209 однокомнатных, 165 двухкомнатных, площадь квартир – 19712 квадратных метров.

Выполнено благоустройство придомовой территории: оборудованы детская и спортивная площадки, установлены малые архитектурные формы, обустроены гостевые парковки для автомобилей. В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения.