РИАМО - 27 дек. Объем поставки овощей из Подмосковья для жителей и гостей Московского региона к Новому году может составить около 2 тысяч тонн, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Современные тепличные комплексы Подмосковья продолжают поставку свежих овощей к новогоднему столу.

«Подмосковные тепличные комплексы предоставят для жителей области, москвичей и гостей города по доступным ценам свежую витаминную продукцию к Новому году. <…> Планируемый объем поставки наиболее крупных теплиц составит около 2 тысяч тонн овощей. Только «Агрокультура Групп» поставит 793 тонны огурцов и 230 тонн томатов и «Луховицкие овощи» - 560 тонн огурцов и 35 тонн томатов», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он подчеркнул, что инвестиции в производство овощей защищенного грунта в Московской области составили в 2017 году около 13 миллиардов рублей.

По словам министра, за счет реализации инвестпроектов в 2018 году в Московской области будет введено более 80 гектаров тепличных комплексов. Это позволит получить дополнительно около 80 тысяч тонн овощей в год.