РИАМО - 27 дек. Компания HinoMotors и администрация городского округа Химки подписали инвестиционное соглашение о реализации проекта строительства завода по сборке малотоннажных и среднетоннажных грузовиков Hino, говорится в сообщении пресс-службы Корпорации развития Московской области.

«В соответствии с подписанным документом инвестиции в проект составят около 1 миллиарда рублей, а на предприятии будет создано 50 рабочих мест. Запуск завода запланирован на первую половину 2019 года», - говорится в сообщении.

Ограничение движения большегрузных автомобилей в Московском регионе создало спрос на малотоннажные и среднетоннажные грузовики, поэтому продукция Hino будет востребована рынками, прежде всего, столичного и подмосковного регионов.

За счет завода рядом с рынками сбыта HinoMotors сможет снизить логистические и производственные издержки и повысить ценовую конкурентоспособность своей продукции. Учитывая, что грузовики Hino и без того пользуются спросом на российском рынке, инвестиционный проект в Химках для японской компании является очень перспективным с точки зрения окупаемости.

«Завод Hino – это уже второй проект в области автомобилестроения, который стартовал в Московской области в этом году. Напомню, что в начале года в Подмосковье началось строительство завода Mercedes, который также начнет выпуск автомобилей в 2019 году. Думаю, что эти два проекта прекрасно характеризуют инвестиционный климат Московской области», - отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

Он подчеркнул, что крупнейшие мировые автоконцерны вкладывают миллиарды рублей в новые заводы, поскольку видят огромный потенциал развития подмосковного рынка.