РИАМО - 27 дек. Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области проводит плановую проверку строительства торгово-складского комплекса, расположенного в микрорайоне Востряково в подмосковном Домодедове, проверка завершится 25 января, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев, в настоящее время на объекте ведутся пусконаладочные работы инженерного оборудования. Строительство осуществляется согласно графику.

«Проверка на объекте завершится 25 января. Плановое завершение строительства – второй квартал 2018 года», - говорится в сообщении.

В здании площадью 45,3 тысячи квадратных метров разместятся торговые галереи, складские и административные зоны. На прилегающей территории предусмотрено размещение стоянок для грузового транспорта, а также парковка для легковых автомобилей.

Объект строится за счет средств инвестора. Застройщиком на объекте выступает – ООО «Склад Терминал», генподрядчиком - АО «ИНВЕСТСТРОЙГАРАНТ».