РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. Управляющая компания МУП «СЕЗ» до 29 декабря отремонтирует лестничные ограждения и перила в одном из домов Подольска по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Ранее житель Подольска опубликовал на портале «Добродел» обращение с просьбой отремонтировать подъезды в многоквартирном доме №8 по улице Мичурина в микрорайоне Климовск. Он отметил, что в одном из подъездов сломаны перила, лестничные ограждения, а подъезд нуждается в ремонте. Помимо этого, он пожаловался на регулярные протечки кровли.

«Ремонт входной группы одного из подъездов многоквартирного дома на улице Мичурина будет выполнен управляющей компанией МУП «СЕЗ» во II квартале 2018 года при благоприятных погодных условиях. Работы по ремонту лестничных ограждений и перил будут выполнены до 29 декабря 2017 года», – сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Капитальный ремонт в подъездах данного дома запланирован на 2019 год в рамках реализации региональной программы по капремонту, рассчитанной до 2038 года. Соответственно ремонт подъездов управляющая компания МУП «СЕЗ» планирует провести после капремонта дома.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.