РИАМО - 27 дек. Пожарные ликвидировали возгорание в двухэтажном строение в Нагорном проезде в Москве, в результате происшествия никто не пострадал, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

В среду в 15:58 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Нагорный проезд, дом 10. Прибывшие подразделения подтвердили, что происходит горение в металлическом двухэтажном здании. Площадь возгорания изначально составила 400 квадратных метров.

«Благодаря грамотным действиям пожарно-спасательных подразделений в 17:05 возгорание было локализовано, а в 17:13 ликвидировано на площади 1 тысячи квадратных метров», - говорится в сообщении.

На месте работали 17 единиц техники и 54 человека личного состава. Сведений о пострадавших не поступало.