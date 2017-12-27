РИАМО - 27 дек. Объем парниковых газов, которые выбрасывается в Подмосковье в течение года, сократился с 1990 года на 30%, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

По заказу Минэкологии Подмосковья подсчитан объем парниковых газов, которые выбрасываются на территории региона в течение года.

«Суммарный объем выбросов в 2016 году составил 65,3 миллиона тонн СО2-эквивалента, что на 30% меньше по сравнению с базовым 1990 годом, выбранным для сравнения. Главная цель такого подсчета - создание информационной базы об объемах выбросов парниковых газов и их источниках, а также проводимых мероприятиях, направленных на их сокращение», - сказал министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

Он отметил, что наибольший объем выбросов обеспечивают энергетика и транспорт. Основная доля выбросов парниковых газов в Московской области приходится на диоксид углерода (86%), что связано, преимущественно, со сжиганием топлива в стационарных и передвижных источниках. По сравнению с 1990 годом спад выбросов произошел по всем сферам, кроме отрасли обращения с отходами.

По словам министра, это связано с увеличением числа населения Московской области, что привело к резкому росту образования коммунальных отходов.

В рамках федерального проекта «Чистая страна» в регионе запланировано строительство четырех объектов по термическому обезвреживанию отходов. По мнению экспертов, это не только решит проблему полигонов ТКО, но и существенно снизит объем выбрасываемых парниковых газов.