РИАМО - 27 дек. В 2017 году в Подмосковье поставили на прилавки магазинов более 35 тысяч тонн свежих овощей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Глава Минсельхоза Подмосковья Андрей Разин отметил, что в текущем году в Московской области было введено в эксплуатацию 37 гектаров теплиц, что является рекордом.

«Это рекордный показатель, который говорит о том, что овощи закрытого грунта – конкурентоспособная продукция, востребованная на рынке. За этот год на прилавки магазинов современные тепличные хозяйства Подмосковья поставили более 35 тысяч тонн овощей», - заявил Разин.

По его словам, лидером по производству является «Агрокультура Групп» в Кашире, которая обеспечивает свежей, качественной и вкусной продукцией жителей не только области, но и москвичей. В этом году компания инвестировала более 7 миллиардов рублей в строительство тепличного комплекса площадью 30 гектаров.

Разин добавил, что по итогам ежегодного рейтинга в области предпринимательской деятельности, социальной репутации и качества управленческих решений «Национальный бизнес-лидер -2017» компания «Агрокультура Групп» стала лауреатом в номинации «Товаропроизводитель года» и получила высокую оценку уровня надежности (А+).