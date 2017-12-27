РИАМО - 27 дек. На портале «Добродел» стартовало народное интернет-голосование по включению дорог Подмосковья в программу ремонта на 2018 год, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На голосование выставлено более 2,6 тысячи участков дорог: 703 региональные и 1974 муниципальные дороги. Дороги, получившие наибольшую поддержку, будут включены в программу ремонта на следующий год», - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской Игорь Тресков.

По его словам, большую часть вынесенных на голосование участков определили по итогам сбора предложений, которое проходило на портале «Добродел» в ноябре текущего года.

«Чтобы проголосовать, необходимо перейти на сайте «Добродел» в раздел дороги, выбрать на карте свой муниципалитет и на вкладке «дороги на голосование» выбрать участок», - поясняется в материале.

Также на портале опубликованы дороги, уже включенные в программу ремонта на 2018 год.

«Каждый житель может отдать свой голос за одну дорогу, а также оставить комментарий с фотографией по участкам, вошедшим в программу 2018 года», - подчеркивается в сообщении.

Голосование проходит с 25 декабря по 1 февраля.

Весной 2017 года жители Подмосковья уже выбирали дороги, нуждающиеся в ремонте, через портал «Добродел». По итогам народного голосования в 2017 году было отремонтировано около 400 километров региональных дорог, что составило 13% от общего объема работ текущего года.