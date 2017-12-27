РИАМО - 27 дек. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) построили на Молодежной улице в селе Семеновское в городском округе Ступино, ФОК предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Объект получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», - сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

В ФОКе на площади 2091 квадратный метр разместились универсальный спортивный зал и зал для силовых тренировок, раздевалки, душевые, тренерские.

На прилегающей территории обустроена парковка, выполнены все необходимые работы по благоустройству.

Кроме того, в проекте учтены все необходимые условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения.

«Заказчиком на объекте выступает администрация сельского поселения Семеновское, генподрядчиком - ООО «ССМНУ-58», - подчеркивается в материале.