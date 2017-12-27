РИАМО - 27 дек. В Московской городской думе в следующем году продолжат обсуждение вопросов содержания потенциально опасных животных и работы контактных зоопарков, сообщил журналистам в среду председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«Остались вопросы, которые мы уже обсуждали, но требуют дальнейшего обсуждения: содержание потенциально опасных собак и животных в Москве, а также вопросы контактных зоопарков», - сказал Шапошников.

Он отметил, что также в 2018 году будут обсуждать вопросы регулирования проведения квестов.

Ранее в справочном материале к брифингу председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова сообщалось, что в период осенней сессии в Московскую государственную думу поступило около 7 тысяч обращений граждан, которые касались таких вопросов, как законотворчество, ЖКХ и благоустройство.