РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. Глава Люберец Владимир Ружицкий в среду поздравил жителей горокруга с наступающим Новым годом на праздничном концерте во Дворце спорта «Триумф».

Традиционный новогодний концерт с участием местных коллективов и группы «Иванушки International» прошел в среду во Дворце спорта «Триумф».

«Считанные дни остались до наступления Нового года! Мы провожаем старый год с благодарностью и смотрим в будущее с надеждой на лучшее! От всей души поздравляю вас и ваших близких с наступающим Новым годом и Рождеством! От всего сердца желаю вам мира и добра, здоровья и всяческих благ!» – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что 2017 год стал знаковым для жителей Люберец – на территории Люберецкого района был сформирован городской округ Люберцы.

«В 2017 году наш округ по многим показателям занял лидирующие позиции в области. Люберцы стали первыми по ремонту подъездов жилых домов. В 2017 году мы установили 56 детских и 58 спортивных площадок, комплексно отремонтировали 69 дворов, 67 дворов приведем в порядок в следующем году (в 2018 году – ред.)», – отметил Ружицкий.

По его словам, в Люберцах началась масштабная реконструкция Центрального парка.

«В 2018 году мы планируется завершить работы (в парке - ред.). В планах на 2018 год – обустроить еще 5 рекреационных зон. В 2017 году завершили строительство сразу двух долгостроев: Люберецкой картинной галереи и ФОКа. На базе РБ №2 открылось отделение челюстно-лицевой хирургии, заработал КДЦ для взрослых. В деревне Марусино начал прием посетителей фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), в Малаховке – первый в Подмосковье Центр гериатрического ухода и реабилитации», – отметил Ружицкий.

Он добавил, что частный детский сад открыли на улице Новая, в микрорайоне Красная горка заработали сразу два новых корпуса детсада «Белоснежка». В ближайших планах – ввести в эксплуатацию еще три новых детсада на 610 мест. На улице Вертолетная открылась школа-новостройка на 1 100 мест.

«Отдельные слова хотелось бы сказать о наших жителях. Без вашего участия в жизни округа нам было бы гораздо сложнее реализовывать все задуманное. Вы активны на встречах, во время прямых эфиров, в социальных сетях. Я искренне благодарен вам за это! Люберцы стали лидером по количеству зарегистрированных пользователей сайта наше-подмосковье.рф и по количеству поданных проектов», – пояснил Ружицкий.

По его словам, в 2018 году городской округ ждет интересный и насыщенный год. В марте пройдут выборы президента РФ, а в сентябре – выборы губернатора Московской области.