РИАМО - 27 дек. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил сотрудников спасательных служб с профессиональным праздником и поблагодарил их за тысячи спасенных жизней.

«Уважаемые сотрудники спасательных служб, поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша профессия - удел сильных и мужественных людей, преданных своему делу. Трудно переоценить важность и значимость того дела, которое каждый день вы выполняете, рискуя собственной жизнью», - написал Брынцалов в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Он также поблагодарил спасателей за тысячи спасенных жизней.

«Искренне желаю вам оптимизма, бодрости, здоровья, благополучия, новых успехов в вашем благородном и таком необходимом деле. С праздником», - добавил председатель Мособлдумы.

Профессиональный праздник День спасателя в России, отмечаемый ежегодно 27 декабря, установлен указом президента Российской Федерации №1306 от 26 декабря 1995 года «Об установлении Дня спасателя Российской Федерации».