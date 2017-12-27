РИАМО - 27 дек. Главгосстройнадзор Московской области проверил ход строительства жилого дома с пристроенной котельной в подмосковном Сергиевом Посаде, строительные работы выполняются без отступлений от графика, однако выявлен ряд нарушений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Инспекторский состав Главгосстройндзора Московской области провел очередную проверку строительства многоэтажного жилого дома с пристроенной котельной по адресу: Сергиев Посад, Ярославское шоссе. В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем, ведется подготовка основания дорожного полотна. Строительство в графике», - сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

Согласно проекту трехсекционный 10-этажный жилой дом рассчитан на 90 квартир. Общая площадь здания – 4506 квадратных метров, площадь квартир - 3807 квадратных метров.

Проект благоустройства включает в себя устройство основных и второстепенных проездов, мест для автопарковки с твердым покрытием, устройство пешеходных тротуаров и установку декоративного освещения. Также предусматривается комплексная зона отдыха, которая включает в себя игровые детские малые архитектурные формы, площадки отдыха взрослых, площадки для занятия спортом, площадка для выгула собак.

«В ходе проверки были выявлены нарушения организационно-правового порядка строительства и ведения исполнительно-технической документации, - отметил Тагиев.

В случае, если нарушения чистоты и порядка не будут устранены до конца плановой проверки, которая завершится 29 декабря, в отношении генподрядной организации будут приняты меры административного воздействия и выдано предписание с конкретным сроком устранения всех недочетов.

Строительство дома финансируется на средства инвестора. Застройщик – ООО «ОблИнвестСтрой», генеральный подрядчик - ООО «Загорский ДСК». Плановое завершение строительства – первый квартал 2018 года.