РИАМО - 27 дек. Около 900 человек в 2017 году приняли участие в аукционах по аренде коммерческой недвижимости, находящейся в собственности Москвы, традиционно свыше 95% участников городских торгов – представители малого и среднего бизнеса, реализовано более 260 лотов, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

Как отметила заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, рост конкуренции на аукционах по аренде городской недвижимости наблюдался в 2017 году, что в целом соответствует увеличению интереса бизнеса к аренде на свободном рынке недвижимости Москвы.

«Количество реализованных объектов составляет более 260 лотов, как и годом ранее, однако уровень конкуренции значительно вырос. Если в минувшего году на лот претендовало по два участника, то в 2017 году за возможность аренды в среднем боролись 3-4 претендента», - сказала Сергунина.

По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева, благодаря увеличению количества участников вырос и показатель среднего превышения итоговой цены лота.

«Более 40% составило среднее превышение стартовой цены за лот в 2017 году. Годом ранее аналогичный показатель составлял всего 32%. Тенденция участия в аукционах юридических лиц и частных предпринимателей сохраняется – 96% от общего количества участников торгов по аренде составляют представители малого и среднего бизнеса. Бизнес привлекает возможность фиксированной арендной ставки, а также юридическая чистота сделки. Кроме того, сделка заключается напрямую с городом, что позволяет исключить участие посредников», - пояснил Дегтев.

Он подчеркнул, что самым востребованным среди объектов аренды стал Центральный административный округ, где через открытые торги реализовали 56 объектов, на втором месте ЮЗАО – 47 объектов, тройку лидеров замыкает ЮВАО, где реализовано 25 лотов.

Самые конкурентные торги велись за объект на Большой Татарской улице в ЦАО. На аукцион по аренде было допущено 66 участников, а превышение стартовой цены составило более 1,3 тысячи процентов.

«В настоящее время на аукцион выставлены 420 объектов аренды. Ознакомится с лотовой документацией по объектам можно на Инвестиционном портале в разделе «Аренда объектов», - добавляется в материале.