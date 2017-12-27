РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 дек. В Балашихе учащиеся школы для детей-инвалидов подарили депутату Мособлдумы Тарасу Ефимову игрушечную собаку, сшитую ими на уроках труда, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

В среду Ефимов поздравил с наступающим Новым годом учеников школы с ограниченными возможностями и вручил им сладкие подарки.

«После небольшого новогоднего концерта и раздачи подарков, учащиеся подарили Тарасу Ефимову символ следующего года – собаку, сшитую на уроке труда», – говорится в сообщении.