РИАМО - 27 дек. В период осенней сессии в Московскую государственную думу поступило около 7 тысяч обращений граждан, которые касались таких вопросов, как законотворчество, ЖКХ и благоустройство, сообщается в справочном материале к брифингу председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

«За период осенней сессии в Московскую городскую думу поступило около 7 тысяч обращений граждан. Из общего количества поступивших обращений более 5 тысяч составили письменные обращения», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что более 2,5 тысяч обращений поступило в Мосгордуму по информационным каналам и через сайт столичного парламента.

Обращения граждан касались вопросов законотворчества, ЖКХ и благоустройства, социального и пенсионного обеспечения, здравоохранения, образования, транспорта и других направлений деятельности Мосгордумы.