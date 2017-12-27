РИАМО - 27 дек. Власти Москвы согласовали проектную документацию для капитального ремонта трамвайных путей на оборотном кольце на Уржумской улице в районе Свиблово на северо-востоке города, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Согласована проектная документация на проведение капитального ремонта трамвайных путей на Уржумской улице. Работы по капитальному ремонту трамвайных путей будут производиться в ночные окна без снятия движения трамваев по рассматриваемому участку и без выхода на проезжую часть Енисейской улицы», - сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В рамках проекта предусматривается демонтаж существующей и устройство новой конструкции трамвайного пути. В новой конструкции пути применены шпалы из полимерных материалов, обеспечивающие высокую устойчивость пути, износостойкость и долговечность. Кроме того, будет произведено переустройство контактной сети, прокладка водоотвода от стрелочных переводов, замена горловин колодцев и водосборной решетки, а также восстановление нарушенного благоустройства.

Во время ремонтных работ предусматриваются ограждение зон работ забором, устройство временных деревянных настилов для прохода пешеходов и установка дорожных знаков.