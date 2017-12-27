РИАМО (ЛОБНЯ) – 27 дек. Детский образцовый ансамбль танца «Карнавал» из подмосковной Лобни стал обладателем двух первых мест и Гран-при фестиваля-конкурса «Морозные узоры» в Великом Устюге, сообщается в группе администрации Лобни в соцсети.

По данным Лобненского информагентства, Х Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Морозные узоры» проходил в Великом Устюге с 22 по 27 декабря.

«Детский образцовый ансамбль танца «Карнавал» ДК «Чайка», руководитель Ольга Седова, в возрастных категориях средняя и старшая группа завоевал два первых места и Гран-при фестиваля в номинации народный танец. Жюри наградило не только ребят, но и педагогов ансамбля именными дипломами конкурса», – говорится в сообщении.

В рамках фестиваля для участников была организована обзорная экскурсия по Великому Устюгу и поездка в Вотчину Деда Мороза.