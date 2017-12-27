РИАМО - 27 дек. В столичном аэропорту «Домодедово» задержали пассажира из Вены за попытку беспошлинно ввезти в Россию ювелирные украшения с бриллиантами стоимостью свыше 1,7 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы Домодедовской таможни.

При проведении таможенного контроля таможенники остановили гражданина России 1984 года рождения, который пытался незаконно ввезти на территорию Российской Федерации дорогостоящие ювелирные изделия.

«Мужчина прилетел рейсом Вена – Москва и проследовал по «зеленому» коридору. В ходе таможенного досмотра ручной клади пассажира были обнаружены пять ювелирных изделий – подвеска, три кольца и серьги. В объяснении мужчина заявил, что украшения приобрел для личного пользования, их стоимость при покупке была приближена к 7,5 тысячам евро. В связи с отсутствием документов, подтверждающих стоимость изделий, было принято решение о проведении таможенной экспертизы. По результатам экспертизы определено, что ювелирные изделия выполнены из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов. Стоимость украшений на внутреннем рынке составила около 1,745 миллиона рублей», - отмечается в сообщении.

В отношении гражданина России возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». Сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 315 тысяч рублей. Украшения изъяты.

«Согласно законодательству ЕАЭС, беспошлинно можно ввозить товары для личного пользования, стоимость которых не превышает 10 тысяч евро. При ввозе товаров для личного пользования, стоимость которых превышает эту сумму, необходимо заполнить декларацию и уплатить таможенную пошлину», - напоминается в сообщении.