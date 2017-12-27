РИАМО - 27 дек. В Москве на реализацию программы реновации жилфонда на ближайшие три года выделили 300 миллиардов рублей, по 100 миллиардов рублей ежегодно, благодаря этим средствам городские власти выполнят заложенные в законе о реновации показатели, сообщил журналистам в среду председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Если говорить о реновации, то в бюджете заложены средства на ее реализацию. На каждый год из трех лет заложено по 100 миллиардов рублей, то есть на 2018, 2019 и 2020 годы заложено 300 миллиардов. Это говорит о том, что город выполнит все свои обязательства, которые прописаны в московском законе о реновации, которые прописаны в федеральном законе о реновации, поэтому москвичам переживать не стоит», - сказал Шапошников.

Он отметил, что в 2017 году на программу реновации в Москве также было выделено около 100 миллиардов рублей.

По словам Шапошникова, в течение трех лет в Москве должно появиться 600 новых объектов инфраструктуры - это здания школ, больниц, пристроек, инженерных сооружений, эстакад, мостов, подземных переходов «и всего остального, что необходимо городу».

Он добавил, что на финансирование Адресной инвестиционной программы заложено 1,5 триллиона рублей.

О готовящейся программе сноса хрущевок мэр Москвы Сергей Собянин объявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля 2017 года. Срок реализации программы оценивается в 15-20 лет. В столице прошло голосование по программе реновации, большинство жителей поддержали программу. В список домов, которые подлежат реновации, вошли 5175 домов.