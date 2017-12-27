РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 дек. С 15 декабря в Королеве проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Елочка», в рамках которого пока не было выявлено ни одного случая незаконной вырубки елок, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник оперативно-патрульной службы «Лосиного острова» Андрей Дубровский.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Елочка» проводятся совместные рейды с участием оперативно-патрульной службы «Лосиного острова», сотрудников ДПС и ППС УМВД России по городскому округу Королев.

«Рейды такие проводятся с 15 по 31 декабря. Их цель – проконтролировать соблюдение законодательства относительно приобретения и перевозки хвойных деревьев. Пока на территории Королева не было выявлено ни одного случая незаконной вырубки», – сказал Дубровский.

Сотрудники патрульных служб в ходе рейдов проверяют наличие документов на перевозку хвойных деревьев, правильность их перевозки. На ель и любое другое хвойное дерево обязательно должен быть товарный чек. При перевозке дерево должно быть тщательно закреплено, а если оно негабаритное и длиннее кузова автомобиля больше чем на 1 метр, на нем должны быть красная ткань или специальная красная табличка, предупреждающая о негабаритном грузе.

При несоблюдении правил перевозки водитель может быть лишен водительских прав, а его автомобиль отправят на спецстоянку. За вырубку ели на особо охраняемой территории гражданин будет привлечен к административной ответственности и заплатит штраф от 3 до 4 тысяч рублей, а также лишится орудия преступления.