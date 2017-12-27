РИАМО - 27 дек. Плановые показатели по дефициту столичного бюджета на 2018 год не превысили законодательно установленный размер в 15%, сообщил журналистам в среду председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Он напомнил, что доходы бюджета столицы в 2018 году составят 2,103 триллиона рублей, расходы планируются в объеме 2,326 триллиона рублей. В следующем году сохраняется дефицит бюджета в размере 222,9 миллиарда рублей.

«Дефицит бюджета присутствует и составляет до 15%. Но этого не стоит бояться, потому что федеральное законодательство позволяет, чтобы дефицит бюджета субъекта не превышал 15%, поэтому Москва полностью укладывается в федеральное законодательство», - сказал Шапошников на брифинге, посвященном итогам работы столичного парламента за осеннюю сессию.

Он подчеркнул, что социальные расходы занимают первое место в расходах бюджета Москвы. Второе место занимает транспорт.

«Социальная направленность имеет особое значение, потому что значительно повышены выплаты социально незащищенным категориям граждан, от двух до пяти раз в зависимости от категории граждан. Это люди старшего поколения, многодетные семьи, семьи, которые имеют неполный достаток. Всего социальные меры в 2018 году затронут более 2 миллионов москвичей, по сути каждого шестого москвича», - добавил Шапошников.