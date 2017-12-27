РИАМО - 27 дек. Пожарным удалось локализовать возгорание в двухэтажном здании в Нагорном проезде в столице, площадь пожара составляет 400 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

В среду в 15:58 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Нагорный проезд, дом 10.

«Прибывшие подразделения подтвердили, что происходит горение в металлическом двухэтажном здании. По уточненной информации площадь возгорания изначально составила 400 квадратных метров, подразделения незамедлительно приступили к тушению возгорания. В 16:50 объявлен ранг 1Бис. Подразделения работают с соблюдением техники безопасности. В 17:05 возгорание было локализовано», - говорится в сообщении.

На месте работают 17 единиц техники и 54 человека личного состава. Сведений о пострадавших не поступало. Информация уточняется.