РИАМО (РЕУТОВ) – 27 дек. Премию губернатора Московской области Андрея Воробьева, которую Реутов получил по итогам 2017 года, планируют потратить на благоустройство дворов и реконструкцию парка в городском округе, сообщил глава Реутова Станислав Каторов.

По данным Реутовского информагентства, 26 декабря состоялось заседание Высшего совета Подмосковья. На нем подвели итоги работы муниципалитетов за 2017 год, где в составленном рейтинге эффективности работы органов местного самоуправления Реутов занял первое место и получил премию в размере 140 миллионов рублей.

«Город получил премию в 140 миллионов рублей за первое место в рейтинге показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2017 года. В первую очередь мы направим эти средства на продолжение развития инфраструктуры города, поддержку предпринимательства, благоустройство дворов и скверов, а также на завершающий этап реконструкции парка «Фабричный пруд»», – сказал Каторов.

Он добавил, что приоритетом работы в 2018 году, согласно поручению губернатора, станет проблема дольщиков и экологические вопросы. Также особое внимания будет уделено сфере ЖКХ, раздельному сбору мусора, улучшению качества жизни.