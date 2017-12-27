РИАМО - 27 дек. Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области в ходе проведения проверок в отношении индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц в период с 18 по 22 декабря выявили более 500 нарушений, сообщается на сайте надзорного ведомства.

За минувшую неделю управление Роспотребнадзора по Подмосковью провело в отношении юрлиц и ИП 301 проверку, из которых 45 плановых и 256 внеплановых. Правонарушения были выявлены по итогам 219 проверок. В том числе по итогам 212 проведенных проверок выданы еще и предписания.

«Выявлено правонарушений по итогам проверок: 514», - говорится в сообщении.

Всего по итогам проверок выдано 214 предписаний. Кроме того, по результатам проверок с выявленными правонарушениями наложено 202 административных наказания.