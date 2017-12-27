Полицейские и спецназ ищут мужчину, который в среду устроил стрельбу на фабрике «Меньшевик» в Москве, убил человека и скрылся. Силовики провели штурм здания, однако стрелка пока задержать не удалось, в столице объявлена операция «Сирена» для поисков стрелявшего. Обозреватель РИАМО собрал известные на данный момент факты происшествия.

Видео с места захвата заложников на фабрике «Меньшевик» в Москве>>

Стрельба на «Меньшевике»

Утром в среду на кондитерской фабрике «Меньшевик», расположенной на улице Иловайской, 20 на юго-востоке Москвы, прогремели выстрелы. СМИ сообщали, что директор фабрики Илья Аверьянов, вооруженный карабином «Сайга», открыл стрельбу и захватил заложников, убит 31-летний охранник, есть раненые.

Территорию фабрики оцепили, на место происшествия прибыли полицейские, сотрудники Следственного комитета РФ, бойцы Росгвардии и вневедомственной охраны, лично начальник главка МВД России по Москве Олег Баранов.

По информации некоторых СМИ, мужчина начал стрельбу после того, как к нему пришли судебные приставы для изъятия долгов фабрики в десятки миллионов рублей. Стрелок утверждал, что он директор фабрики и многодетный отец, и у него хотят отобрать бизнес путем рейдерского захвата.

Как сообщил телеграм-канал Mash, стрелок забаррикадировался в здании и открыл огонь из окна по прохожим на улице, несколько человек, пытавшихся укрыться от стрельбы, обратились в полицию, среди раненых могут быть судебные приставы.

Позже СК не подтвердил информацию о заложниках. При этом стрелявший мужчина оказывал активное сопротивление полицейским, прибывшим на место для его задержания. По данным полиции, в результате стрельбы один человек убит, трое ранены.



Штурм и план «Сирена»

После полудня спецназ начал штурм фабрики. Вся обширная территория промзоны, на которой находится ООО «Меньшевик», была оцеплена и проверена силовиками, однако стрелка обнаружить не удалось.

Предположительно стрелявший скрылся с места преступления. Территория поисков расширена.

В Москве объявлен план «Сирена», который вводится для задержания вооруженных и особо опасных преступников.

Сотрудники МВД получили фото мужчины, подозреваемого в стрельбе на фабрике.

В спецоперации по поиску и задержанию стрелка задействованы силы СОБР Росгвардии, московской полиции и вневедомственной охраны.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты для выяснения всех обстоятельств случившегося. Выход находящегося рядом Центра социальной адаптации им. Елизаветы Глинки заблокирован.



Уголовное дело

По факту стрельбы на территории фабрики «Меньшевик» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

По данным СМИ, 18 января Арбитражный суд Москвы должен был рассмотреть иск о банкротстве фабрики «Меньшевик», директор которой не раз судился с управлением ФССП Москвы, требуя признать действия приставов незаконными.

Как уточнили в столичном главке МВД, конфликт на фабрике «Меньшевик» произошел между хозяйствующими субъектами.

Один из участников инцидента открыл огонь по одному из своих оппонентов, который скончался от полученных огнестрельных ранений.