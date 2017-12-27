РИАМО - 27 дек. Столичным водителям порекомендовали пересесть на общественный транспорт, а на личном транспорте не выезжать из дома раньше 20 часов вечера среды из-за сложной дорожной ситуации в городе, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).

«В настоящий момент движение в городе сильно затруднено. В Москву прибыли более 3,5 тысяч детей из разных регионов России в связи с проведением детских новогодних праздников. В городе осуществляются организованные перевозки детей колоннами автобусов в сопровождении ГИБДД. Всего перевозят детей 75 автобусов. На пути следования колонн возможны ограничения движения - им будет отдаваться приоритет в движении для обеспечения безопасности», — говорится в сообщении.

Кроме того, в последнюю неделю в Москве значительно увеличилось количество автомобилей на дорогах, совершается большее количество поездок. Движение также может осложнить снег, образование гололедицы.

ЦОДД рекомендовал москвичам пользоваться общественным транспортом, чтобы заранее спланировать свою поездку. Тем, кто все-таки поедет на личном автомобиле, в среду призвали не отправляться в путь раньше 20 часов.

Водителям также напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим, избегать резких перестроений и маневров.