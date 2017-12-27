РИАМО – 27 дек. Минфин РФ впервые обнародовал сведения о средних зарплатах работников федеральных госорганов, сообщает в среду Газета.ru.

Исходя из предоставленной на сайте ведомства информации, самые большие зарплаты имеют руководители экономических ведомств.

«Больше всех получает министр финансов России Антон Силуанов – 1,7 миллиона рублей в месяц. На втором месте находится глава Минэкономразвития – 1,27 миллиона рублей, а председатель Минэнерго зарабатывает 1,16 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Меньше всего из федеральных министров в 2016 году получали глава Минстроя Михаил Мень (443 тысячи рублей в месяц) и глава Минсельхоза Александр Ткачев (451 тысячу рублей в месяц).

Ранее президент России Владимир Путин повысил зарплаты чиновникам, дипломатам, военным и сотрудникам юстиции.