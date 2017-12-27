РИАМО - 27 дек. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области рассмотрели 24 административных дела на неделе с 18 по 24 декабря, при этом на застройщиков за различные нарушения наложили штрафы в размере более 1,8 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Главгосстройнадзором с 18 по 24 декабря рассмотрено 24 дела об административных правонарушениях, по 19 из которых вынесены постановления о наложении штрафных санкций на сумму 1,84 миллиона рублей. Из них: за нарушение требований нормативных документов в строительстве – 17 постановлений на 1,8 миллиона рублей, два постановления на 40 тысяч рублей вынесено за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод», - сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

Пяти строительным компаниям назначено наказание в виде предупреждения.

С начала года в отношении строительных компаний надзорное ведомство вынесло постановления о штрафах на сумму более 128,8 миллиона рублей. Сумма денежных средств, поступивших в бюджет области с начала года, составила 115,2 миллиона рублей.

«Устранение всех нарушений находится на контроле инспекторского состава Главгосстройнадзора Московской области», - подчеркнул Тагиев.