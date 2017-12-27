РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. В подмосковном Подольске из-за аварии на сетях водопровода отключили холодную воду в нескольких домах и котельной музея-заповедника в среду, сообщил «РИАМО в Подольске» диспетчер МУП «Водоканал».

«В связи с аварийными работами на сетях водопровода на данный момент (на 17:00 27 декабря - ред.) отключено холодное водоснабжение в домах №№5, 7 по улице Калужская и в домах №№76/2, 71 и 73 (отдел военного комиссариата Московско области – ред.) и с 22 по 112 на проспекте Ленина. Помимо этого, без воды осталась котельная историко-мемориального музея-заповедника «Подолье», а также дома №№1-13 по улице Московский проезд и в частные дома №№22-31 по улице Федорова», – сказал диспетчер.

На данный момент соответствующие службы уже устраняют неисправность. Вернуть воду планируют к концу текущего дня.