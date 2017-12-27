РИАМО – 27 дек. В Москве обокрали помощника главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Хасейна Кадырова, из его автомобиля пропали деньги и личные вещи на 650 тысяч рублей, сообщает в среду Федеральное агентство новостей.

«По словам потерпевшего, во вторник вечером неизвестный разбил окно его автомобиля Mercedes, припаркованного на Ленинградском проспекте, и похитил из машины сумку, в которой находились деньги, смартфон, планшет и удостоверение личности помощника главы Чечни», - говорится в материале.

По подозрению в совершении этой кражи был арестован безработный 51-летний житель Тульской области. В отношении мужчины уже возбудили уголовное дело.

Хасайн Хож-Ахмедович Кадыров курирует в Чечне духовные образовательные учреждения, а также весь республиканский муфтият.