РИАМО – 27 дек. В Москве обокрали помощника главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Хасейна Кадырова, из его автомобиля пропали деньги и личные вещи на 650 тысяч рублей, сообщает в среду Федеральное агентство новостей.
«По словам потерпевшего, во вторник вечером неизвестный разбил окно его автомобиля Mercedes, припаркованного на Ленинградском проспекте, и похитил из машины сумку, в которой находились деньги, смартфон, планшет и удостоверение личности помощника главы Чечни», - говорится в материале.
По подозрению в совершении этой кражи был арестован безработный 51-летний житель Тульской области. В отношении мужчины уже возбудили уголовное дело.
Хасайн Хож-Ахмедович Кадыров курирует в Чечне духовные образовательные учреждения, а также весь республиканский муфтият.
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