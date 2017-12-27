РИАМО - 27 дек. Строительство производственного корпуса складского комплекса началось в подмосковном городском округе Коломна, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В Главгосстройнадзор поступило извещение о начале строительства производственного корпуса на улице Ленина, в поселке Сергиевский городского округа Коломна», - сообщил глава ведомства Руслан Тагиев.

Он отметил, что объект планируется возвести за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Еремиас Рус», генподрядчиком – ЗАО «Индастриал энд Сивил Констракшн».

Согласно проекту, в здании на площади 5117 квадратных метров разместятся производственная и складская зоны со вспомогательными техническими помещениями. Корпус предназначен для производства металлических дымоходных систем. На прилегающей территории предусмотрено размещение зон погрузки-разгрузки, парковки для автомобилей.

«Надзор за строительством данного объекта ведет отдел №10 Главгосстройнадзора. Составлена программа плановых проверок, назначен ответственный инспектор. Планируемый срок окончания строительства – второй квартал 2019 года», - отметил Тагиев.