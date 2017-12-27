РИАМО - 27 дек. Сотрудники полиции в подмосковных Люберцах установили участника конфликта, который напал на водителя скорой помощи в ходе дорожного конфликта, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен водитель автомобиля Volkswagen Touareg, который причинил телесные повреждения водителю скорой помощи. Им оказался 42-летний местный житель», - сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Она добавила, что в настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии законодательством.

Инцидент произошел возле одного из домов на улице Инициативная, где между 54-летним водителем скорой помощи и водителем внедорожника произошел конфликт. В результате перепалки мужчина избил водителя неотложки.