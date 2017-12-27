РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. В подмосковном Подольске более 3 миллионов рублей могут потратить на ремонт дорожного покрытия на трех улицах округа, сообщается на сайте госзакупок.

По данным технического задания, опубликованного на сайте, МКУ «Центр торгов» опубликовало заявку на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в Подольске в 2018 году. Начальная (максимальная) цена контракта – 3 093 119,43 рублей. Средства планируется выделить из бюджета городского округа. Подрядчик определится по итогам аукциона в электронной форме 25 января 2018 года.

Подрядчик с 14 по 28 мая 2018 года должен будет отремонтировать автодорожное полотно на улицах Авиационная, Гуртовая и Ждановская. Согласно контракту, он должен будет нанести разметку, установить несколько слоев асфальтобетонного покрытия, барьерные ограждения и бортовой камень.