РИАМО - 27 дек. В Подмосковье общее количество проверок в сфере природоохранной деятельности увеличилось более чем на четверть и превысило 9,5 тысяч, сумма штрафов за выявленные нарушения превысила 160 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В Минэкологии Подмосковья подвели первые итоги надзорной деятельности за 2017 год.

«За год инспекторы эконадзора провели 9,51 тысячи проверок соблюдения природоохранного законодательства. По сравнению с началом года количество проверок увеличилось более чем на 25%. С начала года Минэкологии выявило 2318 фактов нарушений природоохранного законодательства и оштрафовало виновников на общую сумму более 160 миллионов рублей. Пресечены 447 нарушений правил обращения с отходами, 167 случаев незаконной недродобычи и 425 фактов незаконного сброса сточных вод», - отмечается в сообщении.

Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган среди наиболее значимых мероприятий назвал закрытие четырех полигонов ТКО, при этом началась рекультивация также четырех полигонов, прекращение нелегального сброса отходов в карьер ЗИЛ и начало его рекультивации в Дзержинском, приостановку деятельности нескольких асфальтобетонных заводов в Подольске.

Также среди значимых мероприятий прекращение незаконного размещения отходов на больших свалках в Химках, у поселка Икша в Дмитровском районе, в районе деревень Большое Снопово и Смирновка-2 (Солнечногорский район), остановка незаконной добычи полезных ископаемых в Дмитровском, Сергиево-Посадском, Солнечногорском районах, Клину и других муниципалитетах, ликвидация более 400 незаконных свалок во всех районах Подмосковья и ряд других.

«У нас нет самоцели просто выявить нарушение и наказать виновника. Задача-максимум – остановить систематические нарушения навсегда и компенсировать ущерб, нанесенный окружающей среде. Плоды этой работы жители Подмосковья могут увидеть собственными глазами: рекультивируются нарушенные земли, активно внедряется раздельный сбор мусора, ликвидируются источники сброса загрязненных стоков в водные объекты и так далее», - сказал Коган

Министр поблагодарил неравнодушных жителей региона, экологических активистов, общественных инспекторов Минэкологии за помощь в выявлении нарушений природоохранного законодательства.