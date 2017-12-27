РИАМО (СТУПИНО) – 27 дек. Ключи от новых квартир в микрорайоне Новое Ступино городского округа Ступино в среду получили 12 семей – переселенцев из домов аварийного жилого фонда в поселке Жилево, сообщил Ступинскому информагентству начальник территориального отдела городского поселения Жилево Сергей Затиркин.

«Сегодня (27 декабря – ред.) 12 семей – жителей домов аварийного фонда №№9А и 11 по улице Железнодорожной в поселке Жилево – получили ключи он новых квартир в доме №65/13 по улице Николаевской в микрорайоне Новое Ступино. Этим долгожданным событием, которое стало возможным благодаря губернаторской программе «Переселение жителей из аварийного жилищного фонда», завершилось переселение жителей Жилева из аварийных домов», – сказал Затиркин.

По данным агентства, городское поселение Жилево приняло участие в софинансировании возведения нового трехэтажного дома – из местного бюджета на эти цели было выделено 22 миллиона рублей.

Ключи от 10 двухкомнатных и двух однокомнатных квартир новоселам вручила глава городского округа Ступино Вера Назарова.