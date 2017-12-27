РИАМО - 27 дек. Новые ветки Восточной системы водоснабжения Подмосковья, проложенные в городской округ Орехово-Зуево и городское поселение Обухово Ногинского района, введут в эксплуатацию 28 декабря, сообщил в ходе пресс-конференции в РИАМО в среду министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

«С большой радостью сообщаю, что завершено строительство двух веток водопровода в Восточной водопроводной системе. Это в Орехово-Зуево - завтра мы ее запускаем. Аналогичная ситуация в Обухове», - сказал Хромушин.

Как отмечается в материалах к пресс-конференции, благодаря реализации данного проекта жители Орехово-Зуева и Обухова получат воду из артезианских скважин Восточной системы водоснабжения.

«Мы планируем, что с учетом Восточной водопроводной системы и водозаборных узлов, более 300 тысяч человек в этом году получат чистую питьевую воду», - добавил Хромушин.

Ранее Хромушин сообщал, что водовод к Орехово-Зуеву протяженностью более 4 километров на первом этапе позволит обеспечить подачу высококачественной питьевой воды объемом до 10 тысяч кубометров в сутки, а к 2021 году, после реконструкции городских сетей водоснабжения, объем подачи воды увеличится в четыре раза, до 40 тысяч кубометров в сутки. Это позволит удовлетворить потребность в чистой воде для 120 тысяч жителей городского округа.

Водовод в городском поселении Обухово позволит доставить чистую воду 10 тысячам жителей. Протяженность водовода составляет 1,8 километра, пропускная способность трубопровода – 5 тысяч кубических метров в сутки.

Восточная система водоснабжения запитана из подземных источников на границе Московской и Владимирской областей (долина рек Клязьмы, Вязи, Шерны, Серебрянки). Вода из ВСВ отвечает всем санитарным требованиям – железа в такой воде в три раза меньше предельно допустимой нормы, мутность в пять раз ниже допустимого. С ВСВ связана перспектива улучшения качества сетевого водоснабжения для населенных пунктов, расположенных в восточной и северо-восточной зоне Московской области.