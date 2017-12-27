РИАМО - 27 дек. Доследственная проверка проводится в Москве по информации СМИ о мошеннических действиях сотрудников коммерческой организации в отношении пожилых жителей, сообщила представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

В эфире одного из федеральных телеканалов ранее демонстрировался видеосюжет о том, что сотрудники ООО «Энергия» предоставляли жителям столицы кредиты, по условиям которых они лишались права на принадлежащие им квартиры. От неправомерных действий сотрудников фирмы пострадало более 40 человек.

«По указанию руководства Главного следственного управления СК России по городу Москве организована доследственная проверка по сообщению средств массовой информации о мошеннических действиях, совершенных в отношении пожилых жителей столицы», - сказала Иванова.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.