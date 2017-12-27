РИАМО - 27 дек. На территории столичного завода «Меньшевик» обнаружено оружие, из которого предположительно и велась стрельба, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Полиция и Росгвардия завершила проверку территории и помещений фабрики «Меньшевик». В настоящее время зона поиска мужчины расширена.

«Установлено, что злоумышленник покинул территорию фабрики около 9:53, до выставления оцепления по периметру фабрики. Оружие, из которого предположительно велась стрельба, изъято», - говорится в сообщении.

В результате стрельбы на кондитерской фабрике «Меньшевик» на Иловайской улице ранены трое человек, один погиб. Ранее СМИ сообщали, что вооруженный стрелок взял заложников. По факту стрельбы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Для поимки подозреваемого в Москве ввели план «Сирена», предназначенный для розыска вооруженных и особо опасных преступников.