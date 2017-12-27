РИАМО - 27 дек. Московская область продолжит работать над повышением инвестиционной привлекательности для российских и зарубежных предпринимателей, сообщил журналистам в среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В среду президент России Владимир Путин проводит в Кремле заседание Государственного совета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов.

«Инвестиционная привлекательность - важная тема, актуальная для каждой территории. Мы все стараемся работать так, чтобы приходили новые инвесторы, отечественные и иностранные, чтобы создавать рабочие места. Сильная экономика - всему голова, позволяет решать нам громадье проблем, которые существуют в нашей жизни. Сегодня президент посвятил (Госсовет – ред.) именно этой теме», - сказал Воробьев.

Он добавил, что ранее Агентством стратегических инициатив (АСИ) была создана площадка, на которой правительство Подмосковья тесно взаимодействует с коллегами, перенимая лучшие практики.

«Задача сделать так, чтобы не было чиновничьей бюрократии, барьеров, о которых президент часто говорит. Мы своими действиями максимально должны уходить в цифровую экономику, чтобы инвестору было удобно подавать на порталы необходимые заявки и получать качественные услуги», - подчеркнул Воробьев.

Губернатор также отметил, что инвесторы высоко оценивают инвестиционную привлекательность Московской области, международные и отечественные рейтинговые агентства дают ей наивысшую оценку.

«Но это ничего не значит. В любом случае, мы должны искать, должны встречаться, приглашать новых инвесторов, создавать дополнительные условия, льготы, бесплатно предоставлять землю для тех, кто инвестирует миллиарды рублей. Всем этим мы занимаемся с нашими муниципальными коллегами. Делаем индустриальные парки, территории от 10 до 300 гектаров, которые оснащены всей инфраструктурой: вода, газ, тепло, дороги, все это является слагаемыми успеха. Вот этим мы занимаемся, деньги инвестируем регионального бюджета в подготовку таких территорий, и это дает результат», - подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что в Подмосковье в 2017 году было создано порядка 50 тысяч рабочих мест и открыто 53 завода. Такой высокий темп развития отмечается в регионе каждый год.

«Свободная экономическая зона в Дубне у нас заполнена на 100 процентов, в этом году дополнительно 20 инвесторов мы привлекли. Поэтому результаты есть, но останавливаться на этом никто не собирается, потому что огромное количество людей до сих пор ездит в другие регионы, в Москву, в частности, на работу. Мы должны сделать так, чтобы работа была там, где живешь, это наша очень важная задача и цель», - отметил губернатор.

Он добавил, что инвесторы в регионе представлены из США, Японии, Голландии, Вьетнама и других стран. Также по федеральным программам работают российские предприятия.

«Сегодня буквально выгружаем 1,2 тысячи коров из Америки, которых привезли наши вьетнамские друзья. Готовимся к запуску строительства нового завода японского, Mercedes строится, «Фарма» располагается, General Electric, Phillips локализацию осуществляет на территории Подмосковья. Все это важные маленькие и не совсем маленькие победы. Но эта работа важна для каждой территории. Все конкурируем, стараемся создать максимально благоприятный климат», - сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что санкции являются барьером, это осложняет ситуацию.

«Мы должны работать еще более внимательно и профессионально. Конечно, отдавать приоритет отечественному бизнесу, который расширяется. Буквально в ручном режиме сопровождаем особо значимые для нас проекты», - заключил губернатор.