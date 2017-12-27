РИАМО (БАЛАШИХА)- 27 дек. В 2018 году в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья в Балашихе обустроят спортивную площадку, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

«По поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, учреждению выделяется 1 миллион рублей на обустройство спортивного ядра в рамках Закона Московской области «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы»», - сказал депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В среду Ефимов поздравил с наступающим Новым годом учащихся школы для детей с ограниченными возможностями здоровья в Балашихе. По словам директора школы ОВЗ Галины Тарховой, больше всего ученики школы просят беговую дорожку, качели и комплекс для занятий уличной гимнастикой «Воркаут».

«В школе обучается 170 ребят, все в одну смену. Для удобства детей родителей во второй половине дня функционирует 10 групп продленного дня. Под присмотром педагогов наши воспитанники с удовольствием будут заниматься на спортивной площадке», – сказала Тархова.