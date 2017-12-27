РИАМО - 27 дек. Сумма инвестиций в основной капитал Москвы выросла до 2 триллионов рублей в год за последние семь лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на Госсовете рассмотрели вопрос инвестиционной активности.

«Инвестиции в основной капитал Москвы в реальном выражении выросли на 70% за семь лет и приблизились к 2 триллионам в год. И это при том, что мы пережили два кризиса», - написал Собянин в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте.

Он добавил, что росту инвестиций способствовало снятие административных барьеров и вложения в инфраструктуру города.

В среду президент России Владимир Путин проводит в Кремле заседание Государственного совета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов.