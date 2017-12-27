РИАМО - 27 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании центров госуслуг «Мои документы», о том, как для них искали пространство, как формировались принципы работы этих центров и как подбирали сотрудников.

Столичный градоначальник отметил, что во время создания сети таких центров важным аспектом стало их расположение.

«Большинство помещений, в которых планировалось разместить центры, находились в городской собственности. Формально. На практике многие из них пришлось забирать буквально с боем. Местные чиновники прятали выгодные локации, находили тысячи причин, почему именно в этом доме нельзя открыть «Мои документы». А причина всегда была одна — на это помещение «положили глаз» коммерсанты, обо всем «договорились». И тут — на тебе. Вместо очередной шашлычной здесь будет работать центр государственных услуг», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что в итоге были найдены те самые 127 локаций, где сегодня расположены центры государственных услуг, и проблемы добраться до чиновника в Москве в целом не существует.

Кроме того, как отметил мэр, в «Моих документах» была изменена организация пространства, по сравнению со старыми конторами: в новых центрах поставили множество стульев, создали детский уголок, предоставили платежные автоматы, кулеры, кондиционеры, чтобы посетители чувствовали уважение к себе.

«Мы перевели центры госуслуг на работу по экстерриториальному принципу. В 98% случаев за документами можно обратиться в любой центр госуслуг. Это тоже было непросто. Пришлось ломать еще один психологический барьер: «Это что же теперь я должен за весь город работать? Мне и своих забот хватает», — уточнил Собянин.

Мэр также рассказал, что при поступлении на работу в «Мои документы» будущие сотрудники сдают психологический тест, который отсевает немало потенциальных кандидатов, многие уходят сами после 2-3 месяцев работы, а те, кто остается, в большинстве становятся хорошими специалистами.

«Когда проблема гражданина выходит за рамки стандарта, любой чиновник имеет два варианта дальнейших действий. Первый вариант — полистать инструкцию и сказать: «Летите, женщина в свой Энск, там и решайте проблему». Второй вариант — постараться найти выход из положения. Для чиновников второе и есть высший класс: не отфутболить, а найти решение, помочь», — написал Собянин.

В заключение мэр пожелал москвичам, чтобы им не пришлось сталкиваться с серьезными бюрократическими проблемами.

«Но, если уж такие проблемы возникли, обращайтесь к сотрудникам «Моих документов», которые носят значок в виде сердечка», — порекомендовал градоначальник.

Он пояснил, что этот значок называется «Искренний сервис». В задачу сотрудника, который носит его, входит вникнуть во все детали возникшей ситуации и постараться помочь.